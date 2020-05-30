推特於29日出現一則「納達爾宣告退休」的新聞，雖然讓球迷虛驚一場，但不是假新聞，只是這位退休的納達爾是一匹賽馬，而不是網球天王「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)。
今年因新冠肺炎讓體壇一片愁雲慘霧，關鍵字「納達爾」「退休」同時出現格外令人心驚。美聯社報導，這匹3歲的賽馬在最近一次練習後出現腳踝不適，X光診斷後是腳踝重複性應力受損，獸醫幫牠加了兩根鋼釘，但也被迫要從賽場上退休。
納達爾是很厲害的馬，生涯在一級賽事從未輸過，本月初才在阿肯色州摘冠。牠的訓練師是美國第一馬師巴富(Bob Baffert)，巴富的另一匹冠軍馬「騙徒」(Charlatan)被驗出禁藥，現在不幸又折了納達爾。
至於「蠻牛」納達爾今年33歲，累積19座大滿貫單打金盃，有希望成為史上最多大滿貫冠軍的男網選手。雖有舊傷在身，但他30歲後5奪男單大滿貫是網壇第一人，他自己說過，他打網球的日子還很長呢。
(中時電子報)
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