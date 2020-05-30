簡勤佑臉書大頭貼。（摘自簡勤佑臉書）

高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，目前罷韓方聲量相當高，對於韓陣營有相當的威脅，也讓國民黨擔憂罷韓若過，將衝擊國民黨在南部的版圖分布。因此，身為國民黨數位諸葛亮的簡勤佑也出手，分享一篇反罷韓的文章，為反制罷韓盡一份心力。

簡勤佑為反制罷韓，在其臉書分享Dcard網友一篇標題為「6/6請各位高雄人想好再做決定」的文。文章開頭就直言「本人我沒有藍綠，單純說說我的想法」，希望dcard的網友可以尊重其言論自由。該網友分四點來分析為什麼不該罷韓：

分享網友文章。（摘自簡勤佑臉書）

第一，2006年6月陳水扁總統因為貪污而遭到罷免，他實在不明白韓國瑜到底犯了什麼滔天大罪，要這樣被罷免。

第二，他姐姐在公家機關上班，她說高雄市政府負債是最多的，然而這些罷免案的流程、投票事宜的錢是由高雄市政府撥款而來的，也就是說這些負債由我們年輕人自己扛下來，那為何不下次選舉時不投韓就好了呢。

第三，他媽媽是衛生單位的機關首長，某天高雄連日豪雨，因為擔心他家淹水狀況而打電話回家關心，她明確的向他表示說，韓國瑜上任之後高雄市的淹水問題實際改善不少，新聞上說淹水好幾天沒退都是在誇大，另外，韓國瑜上任之後高雄市的經濟也起飛不少，這不是他憑空捏造而已，他實際聽他媽說農產品市場的狀況，還有聽一些果農等等的消息。

第四，他身邊多數的朋友其實都不關心政治，大多數的人都是照著風向跟著新聞媒體走的，那他想問問這些不管你投什麼票的人，對於政治你到底了解多少，你真的實際了解一切了嗎，還是只是被新聞媒體操弄而已。

該網友認為，有些高雄人會認為韓怎麼市長做一做就跑去選總統，覺得韓不好好待在高雄當市長之類的，那奇怪了，之前陳菊做一做跑去做總統府秘書長，怎麼沒罵的跟韓一樣慘咧？老實說他還覺得陳其邁很爽，高雄市市長選不到就被派去做行政院副院長了，到底？

該網友感嘆，知道韓國瑜說了很多做不到的事，可是韓實際為高雄做的事也一定不少，講一個最簡單肉眼就能看見的，韓上任之後高雄市的路變平不少，很多地下道也被拆了等等，至少比之前陳菊在選舉前才開始鋪路好吧。所以冷靜思考一下，不要被媒體新聞帶動一下，韓是不是沒有想像中的不好，或許韓沒有好，但也絕不是新聞上很糟都沒有做事的樣子。

簡勤佑的分享，得到許多網友的按讚和分享。

(中時電子報)