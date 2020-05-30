一到夏天，悶熱的天氣讓原本就不需要外出的文莉，更喜歡躲在辦公室內吹冷氣，即使是中午吃個飯或去銀行辦點私事，短短的路程結束，也一定會找個有冷氣開放的餐廳或商店吹冷氣納涼。糟糕的是，當她下班回到18層樓高的住家時，一進門仍然是先打開空調，一整天下來，幾乎時時刻刻都在冷氣房中度過，漸漸地，她發現自己幾乎耐不住酷熱了。奇怪的是，最近文莉只要一進入冷氣房後，就開始出現偏頭痛、肌肉痠痛、眼睛乾澀等種種症狀，渾身都不對勁。直到醫院檢查後才發現，原來自己是得了「空調不適應症」。

什麼是空調不適應症（冷氣病）？

所謂的「空調不適應症」，指的是因為空調設備所引發的種種不適症狀，在這些症狀中，最常見的除了經常性的肌肉痠痛、下肢無力、頭痛、口乾舌燥、咳嗽或類似感冒症狀等。這些經由空調所引發的疾病，很多人把它統稱為「冷氣病」，雖然醫學上並沒有真正定義冷氣病的名稱，但只要跟空調相關，因為冷氣吹過度所造成的不適現象，就可歸類為「冷氣病」。

導致冷氣病三大因素

馬偕醫院家醫科主任鄒孟婷指出，如果將導致冷氣病的原因做一歸類，大致可以分成體質、環境內的溫濕度及室內空氣流通度三大因素。

1.以體質來說，空調中暗藏的塵蟎容易誘發過敏氣喘，如果溫度又低，就會產生冷過敏，出現類似感冒的症狀，如鼻塞、頭痛等，「尤其是本身就有過敏體質且年紀較大的人，這些症狀就會更為明顯。」鄒孟婷說明。

2.於大樓內的空調冷氣多半不流通，這時只要有一人出現感冒症狀，很容易就會傳染給身旁的同事。甚至也曾有研究發現，空調主機本身因為儲水、溫度又適宜細菌孳生，因此常成為細菌、黴菌的溫床，而這些細菌性感染疾病又以綠膿桿菌、棒狀桿菌、金黃色葡萄球菌等居多。此外，前一陣子甚囂塵上的「退伍軍人症候群」，也是因空調冷卻水塔

3.冷氣房中的溫度調節也關乎上班族的健康，由於長時間處於低溫下，身體的微血管就會自然收縮，肌肉緊繃，使得新陳代謝變慢，腸胃功能也減弱，連帶影響了消化及循環的功能，若再加上坐在出風口下方，或是身體某些部位經常性的受到冷風直接吹襲，就容易引起如頭、肩、關節等疼痛。

多運動 進入冷氣房時先緩衝

除了溫度過低可能造成的影響外，長時間開冷氣也會降低環境中的濕度，令人產生不適，影響最大的就是老年人、隱形眼鏡族、電腦族及異位性皮膚炎的患者。

鄒孟婷指出，上班族若常覺得眼睛乾澀時，建議不要長時間戴隱形眼鏡，且使用電腦時，也必須適度的休息，讓眼睛稍微眨眼休息一下。但預防「冷氣病」的最好方式，仍是以調整吹冷氣的時間，最適當的室內濕度則是維持在60度左右，而冷氣的溫度也要調控在25~26℃之間。

「只要每天花個半小時到一小時的時間讓自己運動流汗一下，就可以讓體溫調節中樞恢復到正常的範圍。同時，下班回到家，或是在夜晚睡覺時，也不妨設定冷氣的舒眠裝置，不要直接吹冷氣到天亮，最好可搭配電風扇，開窗吹吹自然風比較好。鄒孟婷建議。

一旦出現類似感冒的冷氣病相關症狀時，可以先喝熱飲並搭配熱敷肩頸，倘若座位無法調整，則可戴上口罩、或把溫度轉低、讓出風口稍微轉向不要對著吹。甚至也可以試試在進入冷氣房時，先去茶水間喝口水或上個廁所，也就是先到沒有冷氣的地方緩衝一下，讓身體稍稍適應溫度差異後，再進入辦公室，這樣也可避免血管急速收縮而引致的頭痛困擾。

冷氣房內雖舒適，但經由密閉空間中所傳播的病菌速度也快，因此建議辦公室內使用空調時，偶爾仍要將門窗開個小縫，讓空氣對流，才不會讓病菌散播太快速，當然，也必須多喝水，可避免脫水的現象對健康造成負擔。

預防冷氣病小提醒

1.每天抽空運動，讓自己流汗。

2.少戴隱形眼鏡、適度眨眼或閉目休息。

3.戴口罩並多喝水保持喉嚨濕潤。

4.冷氣房內放一件長袖外套或大披肩等保暖衣物。

5.在桌上放一杯水，調節週圍環境的濕度。

6.分段穿梭室內室外，減緩頭痛的發生機率。

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(中時電子報)