司法院昨天在憲法法庭宣示釋字第791號解釋，宣告《刑法》239條「通姦罪」違憲，自解釋之日起失效，正式宣告台灣通姦除罪化，對此眼科醫師黃宥嘉透露立場會從反對轉為支持，主要是覺得不捨「正宮被刑法逼到更無助」。

黃宥嘉認為台灣台灣用刑法約束婚姻，並未達到預設目的。（影片／YouTube）

黃宥嘉上節目《新聞挖挖哇》，她表示通姦罪除罪討論18年才除罪化，主要是礙於社會輿論以反對居多，加上女性長年處於父權社會陰影下，其實早就過的很辛苦，因此即便外界指出這是對女性好、是求得權利，但對反對的人而言，早被澎湃情緒淹沒和力求情感報復，對於任何說法早聽不進去，對於各國早將通姦除罪，反觀台灣則用刑法約束婚姻忠貞多年，讓她感嘆反問：「有達到目的嗎」？

此外黃宥嘉也點出即使另一半外遇，但為了維持家庭完整性，不可能讓另一半被關，此外就連小三也沒辦法被關，形同虛設的刑法不僅沒保障婚姻，甚至把正宮逼到更無助的地步。

(中時電子報)