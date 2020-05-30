于美人和許常德分享對通姦除罪看法。（圖／翻攝自于美人臉書）

先前被稱為「婚姻保護傘」的通姦罪，昨(29日)司法院大法官解釋宣告《刑法》通姦罪違憲，針對此話題，昨于美人開直播和許常德討論，于美人透露，自己早先就為通姦除罪有意參選，但後來因故放棄，她認為通姦罪其實是個陷阱，大老婆們可能以為是保障，但其實遇到被背叛時，「妳就容易抓住這個，然後掉進另一個陷阱」。

于美人說，先前她參選立委就主攻兩項政策，一是通姦罪除罪、二是醫療行為刑事責任除罪，但她參選後就被法務部打臉，因為他們隨即公開了通姦除罪的民調，結果85%都反對，她便決定退選。對於該法，她認為其實是陷阱，不少正宮因此為了蒐證，反而是拿刀插進心裡，還有人為了抓姦砸下大筆財富找徵信社、律師，最慘的是有人花了近百萬可能什麼都找不到。

就算抓姦在床，于美人說這其實只是對大老婆的懲罰，男方搞不好事發後忙著護小三，對槓正宮，讓元配心力交瘁，心上有如又多了幾把刀，公婆可能還會逼大老婆吞忍，「這時候你只好撤告，你只能告那個女人，問題是一天1000，通常都是易科罰金，只有很少很少的人會去坐牢」，而此時婚姻早已破裂。

于美人也強調，通姦並不是無罪，只是不適用於刑法，她與賴芳玉律師建議，此事法律上仍可走「侵害配偶權」，罪名成立較容易，接手、接吻等行為都可算在內，承擔的是金額賠償。

(中時電子報)