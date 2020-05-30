根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基30日爆料，越來越多的球隊支持在7月份，把22支球隊帶到位於奧蘭多迪士尼世界的廣闊世界體育場館重新開打，而且復賽計畫將包含例行賽，以及進行錦標賽爭取最後的季後賽東、西區16強席位。

所謂的22隊復賽計畫，就是除了當前排名東、西區前8種子的16隊，再加上距離東、西區第8名球隊勝差在6場以內的球隊，也就是西區的鵜鶘、太陽、拓荒者、國王與馬刺，以及東區唯一符合資格的巫師，召回30隊復賽計畫可望排除。

如此一來，屆時前往奧蘭多參加復賽的球隊包含湖人、快艇、金塊、爵士、雷霆、火箭、獨行俠、灰熊、拓荒者、鵜鶘、國王、馬刺、太陽等西區球隊，以及公鹿、暴龍、塞爾提克、熱火、溜馬、七六人、籃網、魔術、巫師等東區球隊。

不過僅有20隊參加復賽的計畫仍在考慮當中，該計畫除了目前東、西區前8球隊，只找來鵜鶘、拓荒者、馬刺與國王4支樂透區球隊，目前聯盟預計下周五，也就是6月5日進行董事會投票，屆時至少需要四分之三球隊投票支持才可通過。

(中時 )