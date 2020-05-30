台南市公園路一棟民宅內，藏身菜籃族天九牌賭場，28日下午遭警方查獲，逮捕賭客與賭場李姓負責人等31人。據了解，賭客中大多是婆婆媽媽，而「菜籃族賭場」會曝光，是因為婦人賭太晚，丈夫幾次餓肚子，才憤而檢舉。警方表示，現場查扣1萬多元賭資，並將賭場李姓負責人依賭博罪嫌移送。

根據了解，28日下午5時許，警方持搜索票破門，這處「菜籃族賭場」裡不少婆婆媽媽驚慌失措，1名婦人為了脫逃，不顧危險，從2樓高的陽台往下跳，最終仍被警方逮獲，控制現場2位負責人與28名賭客後，警方扣得1萬多元賭資，還有天九牌、監視器等證物，並全數帶回分局偵辦

據了解，這家「菜籃族賭場」因為賭資小，一般賭客不喜歡，到晚間就沒有賭客捧場，才只在下午開放，這家賭場本來很難被警方發現，是因為妻子常去賭場「小賭怡情」忘了回家煮飯，丈夫幾次餓肚子引發不滿，才向警方檢舉而曝光。

警方表示，對於賭場曝光的原因，因偵查不公開，不便回答，訊後將李姓負責人依《賭博罪》移送。

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(中時電子報)