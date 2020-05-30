白色泡沫覆蓋頭隘坑溪水面，隨著黃泥水漂向下游，整條溪流宛如一條泡泡河。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市環保局稽查員於頭隘坑溪上游果園發現廢棄農藥罐，懷疑是大雨沖刷農藥殘餘藥劑所致。（台中市環保局提供／王文吉台中傳真）

台中市環保局派員沿著頭隘坑溪上游追查，發現肥料及農藥調配桶，懷疑白色泡沫是大雨沖刷殘餘藥劑所致。（台中市環保局提供／王文吉台中傳真）

雨後出現泡泡河！台中東勢頭隘坑溪28日下午3時許冒出大量白色泡沫，覆蓋整條溪流。目擊民眾表示，雪花從上游一直飄下來，至少流了30分鐘，質疑有人趁大雨偷排。台中市環保局派員到場已無泡沫流動，隔天再續追源頭，懷疑是大雨沖刷肥料或農藥殘餘藥劑所致。

白色泡沫覆蓋頭隘坑溪水面，隨著黃泥水漂向下游，整條溪流宛如一條泡泡河。風一吹來，泡沫飄到空中，農民憂心水質遭汙染，影響農作。有人望著壯觀泡泡河景象，開玩笑說「還滿療癒的！可以免費洗泡泡浴了...」。

路過民眾用手機拍下泡泡河奇景，並表示，雪花從上游一直飄下來，至少流了30分鐘。當地居民說，這是第2次了，幾天前大雨過後也出現泡泡河，泡沫比這次更多，自己好奇用手觸摸，並沒有清潔劑的滑順觸感。

疑大雨沖刷殘餘農藥 東勢出現泡泡河奇景（民眾提供）

台中市環保局獲報，立即派員到場稽查，沿水路向上游巡查，僅有百餘公頃果園、廢棄軍營及民宿，未發現汙染源，且溪流只剩黃泥，無泡沫流動；隔日再派員追查，於一處果園發現農藥及肥料調配桶，另有遺留廢棄農藥罐，瓶身註明「遇水呈均勻乳白液」。

稽查大隊長羅文遠表示，泡沫可能來自上游果園，懷疑大雨沖刷農藥殘餘藥劑或肥料，經湍急水流滾動，導致大量泡沫產生，近日將加強宣導農友妥善存放農藥罐，並籲避開雨季施肥及施藥。農藥行表示，礦物油遇水會起泡，但不會這麼大量，可能混合其他藥劑造成。

(中時 )