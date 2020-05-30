辛苦上班一天，不少人回家會直接「攤」在沙發上，中醫師王咨翔分享，曾有患者是標準的沙發馬鈴薯，結果發現自己下背痠痛、起身會有痠麻感，檢查後發現因姿勢不正確，導致脊椎側彎，平常應避免彎腰駝背，也別站三七步或長期單側背重物。

王咨翔醫師分享，門診最近來了一位38歲的李先生，主訴下背痠痛，起身時還會有某根筋突然被拉到的痠麻感，仔細詢問才發現，原來李先生是標準的沙發馬鈴薯，不管是看電視還是滑手機，都躺在沙發上。

王咨翔醫師說，坐沙發時如果沒有挺直身體，臀部容易越來越向前，壓力集中點就會從坐骨變成尾骶骨，腰椎也會往前凸，被壓迫後成「C字型」，時間長了，就可能變成脊椎側彎。

王咨翔醫師表示，一般在診斷時，會請患者向前彎腰90度、兩手平肩下垂，醫師則會站在身後和側面觀察背部的形狀。一檢查，就發現李先生從胸椎下段到腰椎第一至四椎，左右高低不一、有明顯凸起，是脊椎側彎。

王咨翔醫師指出，治療脊椎側彎，會先使用小針刀的縱行疏通法、加上針灸腰部的命門穴、足部的湧泉穴，最後再搭配整脊手法。經過3周的治療，李先生的背痛已明顯改善，脊椎側彎也比較不明顯。

王咨翔醫師補充，想要遠離脊椎側彎，除了不要躺在沙發外，平常也要注意自己的姿勢，避免彎腰駝背，也不要站三七步或是長期單側背重物。

【本文由扶原中醫提供】

(中時電子報)