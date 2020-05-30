高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行，有不少韓粉仍不解為何韓會面臨罷免危機，並憂心忡忡。資深媒體人韋安則認為，罷韓與反罷韓基本上沒什麼策略，就是義和團遇上太平天國，「跟民主、公民意識一點關係都沒有」。

韓國瑜是否會被罷免，成為近日各界關注議題。然而，綠媒老董吳子嘉認為，代表菊系參選的高雄市議員高閔琳輸給獲得英系與海派支持的趙天麟，代表高雄反新、反菊勢力集結，而罷韓主要是由新系發起，現在主委選到撕破臉，短時間內難平復，他預測，罷韓不會過關。對此，《中評社》報導指出，高閔琳表示，若從派系角度來思考，新系和菊系「罷韓到底」，並反問，一開始就開始罷韓，怎麼可能最後一刻放棄？她說，罷免後才是看高雄市民要不要再給民進黨一次機會，罷韓通過前不要有太多政治算計。

韋安則在臉書表示，罷韓與反罷韓，基本上沒什麼策略，就是義和團遇上太平天國，「跟民主、公民意識一點關係都沒有」。

網友也紛紛表示，「講得好實在」、「這本是高雄市民的地方事務，而執政者傾全力罷韓～真是吃相超難看的」、「完全同意」、「如果韓國瑜沒有盡心盡力為高雄市民服務，那罷韓有理可講，然韓國瑜上任至今，盡心盡力為高雄市民解決困境，還要罷韓，這有天理良知嗎？」也有網友反問「請問那邊是義和團，那邊是太平天國？」

(中時電子報)