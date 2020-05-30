沃夫斯堡中場MaximilianARNOLD表現突出上場打進了1球（圖片來源︰達志影像）

【德甲足球】[法蘭克福@沃夫斯堡][05/30(六)21:30][編號648][單場+場中]

沃夫斯堡德國中場MaximilianARNOLD上一場比賽表現突出，打進了1球之外也交出了2次的助攻，本場比賽也必然會是攻擊線上的重點。上一場只是第5次在德甲聯賽出賽的年青克羅埃西亞中後衛MarinPONGRACIC，個人以頭球梅開二度，成熟的表現為球隊註入了穩定元素。瑞士中場RenatoSTEFFEN於同一場比賽也有進球，而本賽季大部份的進球都於下半場打進，大部份都是頭球頂進，可以多留意下半場進球的機會。

法蘭克福日本中場鐮田大地在德甲嘗試了39次攻門之後上一場終取得個人第一個德甲進球，確實得來不易；希望在第一個進球取得了信心之後往後比賽會更得心應腳。美國邊後衛TimothyCHANDLER本賽季位國往前移改打邊前鋒，上一場替補上場後第一次觸球就進了對方大門後馬上成為了保級英雄，也是他本賽季第5個進球，本場比賽有機會先發上陣。

沃夫斯堡於週中的比賽打出了本賽季其中一仗代表作，作客4:1撃敗了復賽後表現一流的勒沃庫森。沃夫斯堡目前在積分榜第6，目標向下賽季歐洲賽資格努力，來到本場絕不會放鬆。法蘭克福上一場在比賽結束前連進兩球以3:3追平弗萊堡，並結束了聯賽5連敗的走勢。然而法蘭克福整體表現仍沒有穩定，本場到訪處於風頭的沃夫斯堡也應該難逃一敗。雙方最近3次聯賽對賽沃夫斯堡2勝1平，而最近2次總進球也是2球。

柏林赫塔新主帥BrunoLABBADIA上任後3戰保持不敗（圖片來源︰達志影像）

【德甲足球】[奧格斯堡@柏林赫塔][05/30(六)21:30][編號649][單場]

柏林赫塔的德國守將MarvinPLATTENHARDT上場比賽早段已經受傷需要退下火線，本場比賽缺陣的機會較大，他的位置應該會由MaximilianMITTELSTADT取代，在防守能力上或受到影響。冬季轉會窗才加盟的波蘭前鋒KrzysztofPIATEK於上一場比賽替補身份登場並為球隊追成平手，也是仔加盟以來的第2個進球，但這兩個進球都是12碼點球。新主帥BrunoLABBADIA在上任後3戰保持不敗，球隊士氣好轉。於疫情期間違反隊規被內部署訓停賽的前鋒SalomonKALOU已經獲解除禁令，本場比賽有機會上陣。

奧格斯堡荷蘭後衛JeffreyGOUWELEEUW上場替補上場後令取了本賽季的第5張黃牌，所以本場需要停賽，復賽後的頻密賽程下對球員調動影響不少。德國中場隊長DanielBAIER上一場正是他的第300場德甲比賽，氣勢強勁比賽加培努力。

柏林赫塔週中作客2:2追平了於尾段少打一人的強敵RB萊比錫，已經有連續5場不敗的紀錄，排名慢慢回升至中段，在新帥BrunoLABBADIA帶領下表現明顯有改進，狀態大好。奧格斯堡在復賽後表現也不錯，最近兩場一共取得了4個積分，當中包括了週中主場0:0打平了帕德博恩。奧格斯堡雖然連續兩場都沒有掉球，但這是因為對手的實力不太強以及狀態一般有關係，本場比賽作客柏林赫塔將會受到真正的考驗；本場主隊的取勝機率相對較高。雙方最近4次的聯賽對賽，全開總進球都在4球或以上。

沙爾克04的美國中場WestonMcKENNIE打進本賽季第2球（圖片來源︰達志影像）

【德甲足球】[文達不來梅@沙爾克04][05/30(六)21:30][編號650][單場]

沙爾克04的美國中場小將WestonMcKENNIE，上一場比賽取得了個人本賽季第2個進球，成熟穩健的表現開始成為球隊的主力先發。土耳其後衛OzanKABAK背傷已慢慢復元，可以重返先發陣容；由巴塞隆納借用的法國中後衛Jean-ClairTODIBO對上一場也以替補上場，本場比賽應該會有更多上場的時間。

文達不來梅雖然本場會有德國中場PhilipBARGFREDE停賽期滿復出，但另一邊塞爾維亞後衛MilosVELJKOVIC因本賽季累積了5張黃牌需要停賽，在球員調動上仍然有所限制。日本前鋒大迫勇也上一場比賽重返先發位置但表現欠佳，預計本場會先坐替補席讓LeonardoBITTENCOURT代替先發。

沙爾克04持續低迷，連同剛剛週中被杜塞爾多夫反勝2:1的比賽，各項賽事最近的7場只得1平6敗。雖然沙爾克04目前仍處於積分榜的中段位置，但要拿到下賽季歐洲賽資格相對比較困難，再加上隊內目前士氣低落狀態低迷，本場主場的比賽也不見得有任何優勢。而正在為保級而努力的文達不來梅目前積分榜排倒數第二，但復賽後最近的2場比賽就有1勝1平的佳績，包括上場面對前列的慕森加柏也可以守住0:0。客隊越打越好，氣勢越來越強，本場比賽最少可以打平，甚至有機會取勝。文達不來梅最近3次作客都取勝，當中2次的總進球都是2球。

(中時電子報)