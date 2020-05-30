長榮集團經營權大戰戰火持續，張榮發慈善基金會董事吳景明以「張榮發慈善基金會董事長」發表聲明，指出張榮發慈善基金會原任董事長鍾德美上演「10秒快閃」，已遭董事會解任，並呼籲鍾德美勿違法召集董事會，並應儘速辦理交接。

張榮發慈善基金會昨日召開董事會，選任下屆董事等10項議案，由於張國明及張國政等9名董事未出席會議，導致董事會流會。

雖然未出席張榮發慈善基金會董事會，但吳景明發出聲明指出，張榮發慈善基金會今年4月17日召開第8屆第6次董事會議，會中由原任董事長鍾德美擔任主席，經宣布開會後，有董事提出變更議程議案，並在9名出席董事附議下，鍾?美竟未經表決違法自行宣布散會並與5名董事離開會場，全程僅10秒鐘。

在場9名出席董事為使議事程序得以順利進行，推選臨時主席繼行主持會議，會中通過包括「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「109年度稽核計劃表」、「誠信經營規範」、「零用金管理辦法」、「會計制度」等議案，並通過解任鍾德美董事長職務，並選任吳景明為新任董事長，現場主管機關衛福部官員全程在場見證。

吳景明在聲明中也表示，張榮發慈善基金會已於5月18日召開第8屆第7次董事會議，並通過限期要求原任董事長鍾德美應儘速返還張榮發慈善基金會相關印鑑，呼籲鍾德美勿再違法對外宣稱為董事長，亦勿再僭行董事長職權而違法召集董事會議，並應儘速辦理交接，以利基金會順利運作。

但張榮發慈善基金會表示，目前在司法院法人登記查詢系統查詢基金會董事長仍為鍾德美，因此吳景明說法並無任何依據。

(時報資訊)