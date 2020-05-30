川普總統在北京時間30日凌晨在記者會宣稱，大陸制定涉港國安法已經把「一國兩制」的承諾變成了「一國一制」，表示美國「將採取行動，取消香港作為中國一個單獨的海關和旅遊地區所享有的優惠待遇」。陸媒《環球時報》30日社評指出，這是一個充滿謊言的記者會。川普肆意捏造涉港「國安法」給香港社會帶來的變化，妄言大陸和香港從此「一國一制」，而無視兩地從政治制度到治理體系和社會風貌的巨大差異。

社評稱，在同一個記者會上，川普還宣布終止與世衛組織關係，他聲稱大陸「完全控制了」該組織。而全世界恐怕沒有一個國家，包括美國的盟國相信這一指控。川普團隊自己最清楚他們給世衛貼這個虛假標籤是為了給自己抗疫不力甩鍋、煽動美國公眾對外仇恨的競選策略。

川普同時說，將制裁「有損香港自治」的官員；暫停被認定為有損美國國家安全的大陸學生入境；指示金融工作小組研究大陸企業在美國資本市場的上市行為等等。

社評表示，已注意到川普宣布幾項對陸打擊時，都是說將那麼做、開始那樣做。華府到底往前走多遠，恐怕要算計美方自己的損失。香港每年為美國貢獻幾百億美元貿易順差，那裡牽動著許多美國大公司的利益。另外，如果取消香港居民赴美的簽證便利，必遭報復，產生很多美國人跟著受損的連鎖反應。

社評稱，大陸做好了最壞的準備，美國想往前折騰多遠，陸方都將坦然奉陪。按照川普總統宣布的計畫折騰下去，華府將很快站到香港絕大多數人利益的對立面。

社評認為，陸美關係變糟，加上新冠疫情衝擊，已削弱大陸家庭送孩子去美國留學的意願。美國如果把有吸引力的學校和專業向大陸學生關閉，將大大降低大陸社會對赴美留學含金量的評估。

至於制裁官員，加強對在美上市大陸企業的監管，這些已經說了很久了。川普總統是拿它們來充數，以此增加美國社會對他的制裁措施「既有規模、又有力量」的印象。

社評強調，美國決打不蔫香港，更壓不跨整個大陸。說到底，華府不就是對香港增加關稅、讓香港居民獲得赴美簽證更難些嗎？它們都會帶來問題，但往整個世界看，往香港的未來看，再從香港背靠大陸的大視角看，這些都是局部和臨時的曲折，它們決定不了香港的命運。

(中時 )