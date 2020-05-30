台中市議員蕭隆澤直指潭子區環中東路彎道設計不良，大型車輛無法過彎。（王文吉攝）

台中市議員蕭隆澤直指潭子區環中東路彎道設計不良，大型車輛無法過彎。（王文吉攝）

台中市議員蕭隆澤指出，大型車輛無法過彎，左輪直接開上安全島，遺留明顯輪胎痕。（王文吉攝）

大型重車法過彎，左輪直接開上安全島，遺留明顯輪胎痕。（王文吉攝）

台中市議員蕭隆澤指出，許多大型車輛過彎時，車輪卡在路側排水設施，進退不得。（王文吉攝）

台74線快速公路因國4號豐潭段工程，封閉潭子中山路東行匝道，許多車輛改走平面道路。台中市議員蕭隆澤接陳情指出，環中東路銜接旱溪西路彎道太窄，常有大車無法過彎，只能原路倒退，險象環生。市府表示，建設局、交通局已於日前會勘該瓶頸點，正套繪車輛轉彎輪跡線，評估拓寬範圍，審核通過後將進行改善。

台74線快速公路因高公局施做國4號豐潭段工程，封閉潭子中山路東行匝道，許多車輛改走環中東路銜接旱溪西路。日前發生大型拖板車行經環中東路彎道，無法轉彎，被迫原路倒退100多公尺，後方緊跟的預拌混凝土車、自小客車也跟著「倒退嚕」，險象環生

台中市議員蕭隆澤直指，該處彎道設計不良，很多大車難以轉彎，常常進退兩難，只能倒車改道。該處路段沒有設置禁行大車的告示，許多車身較長的大型重車、遊覽車誤闖。自己從胡志強、林佳龍時代不斷反映，並建議拓寬路幅或施做告示，換盧秀燕執政仍無解。

台中市政府表示，高公局正進行國道4號豐潭段工程，封閉潭子中山路匝道，相關車輛改道主要導引至福貴路接潭興路，並非環中東路接旱溪西路。此外，為改善環中東路接旱溪西路路口瓶頸點，建設局、交通局已於5月7日會勘，正套繪車輛轉彎輪跡線，評估拓寬範圍，審核通過後進行改善。

另，為減少交通衝擊，市府已協調高公局在確保安全的情況下，加速國道4號豐潭段工程，台74東行潭子上匝道路段預計9月底開放通行。

(中時 )