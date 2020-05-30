國際油價在歷經負油價的血洗後出現轉機，5月後產油國陸續減產，各國經濟解封也帶動需求，加上美中貿易協議尚未發生變數，國際油價周五又大漲5.3%，收35.49/桶，總計5月已飆漲88%，創下歷史最猛。

國際油價周五因為擔憂美陸關係再陷緊張，因此呈現疲弱狀態，不過川普在記者會上，並未提及取消美陸貿易協議，也未加大制裁手段，油價應聲大漲。

紐約原油期貨收盤上漲5.3%、報35.49美元/桶，5月總計飆漲88%、創有史以來最猛紀錄；布蘭特原油期貨則收漲0.1%、至35.33美元，本月迄今也漲近40%、創下20幾年來最大單月漲幅。

不過，展望後市，外媒引述路透社對數名石油分析師的訪問顯示，由於美陸關係重現緊張，恐將打擊供需改善利多，預計今年國際油價將難以突破40美元，多數分析師估計紐約原油期貨今年平均價將達32.78美元；布蘭特原油價格則落在37.58美元/桶。

(中時電子報)