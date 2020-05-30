「非裔之死」延燒！當地宵禁 白宮一度被逼封鎖 09:242020/05/30 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「非裔之死」不僅迫使案發地的明尼阿波利斯市宣布宵禁，示威更延燒至華府，一度被迫封鎖。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美明尼蘇達州爆發一名白人警察對黑人執法過當鬧出人命的意外，不僅讓敏感族群問題發酵成動亂，警民衝突惡化，不僅迫使當地的明尼阿波利斯市宣布宵禁，示威更延燒至華府，讓白宮為了維安，一度被迫封鎖。 (中時電子報) #非裔 #佛洛伊德 #黑人 #白人 #種族 #示威 #延燒 #抗議 #白宮 #封鎖 #宵禁 也許您會感興趣 推薦閱讀 全境封鎖 現代封城絕境求生啟示錄！ 08:002020/05/26 搜奇 把脈金融趨勢－如何因應被疫情改變的世界？ 04:102020/05/26 全球財經 突圍美封鎖 傳華為找三星合作 04:102020/05/26 國際大事 豪大雨致高雄多處淹水 多處積水警戒 10:332020/05/27 生活 港人抗議《國歌法》防暴警裝甲車封鎖立法會 11:062020/05/27 兩岸 《國際經濟》Fed褐皮書：企業對復甦看法悲觀 復工面臨招工困難 11:422020/05/28 財經 柯林頓逞色慾 蘇丹、阿富汗倒大楣 00:012020/05/29 國際 金管會要國銀緊盯3點 04:102020/05/29 財經要聞 國外指數期貨贏家專欄－治標不治本 美股難有起色 04:102020/05/29 證券．權證 印度上季經濟成長 優於預期 04:102020/05/30 全球財經 國際熱門新聞 嗆爆陸仍遭看衰！共和黨黨工：川普恐連丟總統與國會大選 - 國際 制裁港版國安法 川普將取消香港特殊貿易待遇、制裁官員 - 國際 再砍一刀！川普要禁解放軍背景陸生入境美 - 國際 川普宣布終止美國與WHO關係 再斥陸隱瞞疫情害數十萬人喪命 - 國際 膝蓋殺人引種族暴動 前警員被控謀殺 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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