美明尼蘇達州爆發一名白人警察對黑人執法過當鬧出人命的意外，不僅讓敏感族群問題發酵成動亂，警民衝突惡化，不僅迫使當地的明尼阿波利斯市宣布宵禁，示威更延燒至華府，讓白宮為了維安，一度被迫封鎖。

(中時電子報)