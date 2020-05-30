知名成人影音平台「SWAG」一名女直播主「沐沐」，去年9月間竟在台北東區知名服飾店前，大膽模仿日本A片「Magic Mirror號情節」，將車子停放在服飾店門口的禁停區，激情上演約7分鐘「肉片車震」戲碼，但她此舉卻遭警方約談到案，函送法辦。

據《Ctwant》報導，「Magic Mirror號」也稱魔鏡號，是由日本成人電影商製作的「移動式攝影棚」，車廂玻璃外是鏡子、看不進車內，但是車內的人可以看見外面，通常被用於拍攝A片使用，也偶爾用來拍攝惡搞影片。

「沐沐」去年9月某晚，竟模仿A片情節，在北市大安區某知名服飾店門前，大膽上演車震戲碼，當時正逢下班下課時間，到處都是人潮，「沐沐」跟男主角兼攝影師，展開一場約7分鐘的激戰，激烈的動作還造成車子不斷搖晃，所幸大多數人趕著返家，似乎沒發現到車上驚人的一幕。

女直播主「沐沐」擁有好身材。（圖／翻攝swag）

這段車震片後來在影音平台「SWAG」上架，片名為「整個城市都是我的野戰場」，「沐沐」因此一炮而紅，但不久就被警方約談到案，訊後依《妨害風化》、《猥褻》函送法辦。

(中時電子報)