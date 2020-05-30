NBA幾乎確定不會以完整30隊復賽了。黃蜂老闆麥可喬丹(Michael Jordan)在周末的會議表示必須以球員的健康優先，他不會讓自己的球員去打「無意義的比賽」。黃蜂本季23勝42敗，東區排名第10。

聯盟目前有4種方案，其中包括30隊全部回來打，例行賽縮短為72場，以滿足轉播單位合約，將損失減到最小，但是剩餘的場次不足以讓後段班回到排名競爭。再來是直接打季後賽，只需動用16支隊伍，但是有點不公平。此外20支球隊的方案要採用新賽制也有點麻煩。22支球隊方案則是召回「還有季後賽希望」的球隊，大家再來爭東西區前8種子。

除了30隊全數回歸的計畫，黃蜂應該都是沒得打。20隊、22隊的方案是採用勝差來計算而不是戰績排名，黃蜂在東區已落後第8名太多而擠不進去。有幾位老闆可能也抱持類似的想法，屆時投票表決，球迷看到30隊回歸的希望不大。

(中時電子報)