台中市立圖書館西屯分館空調設備老舊又常故障，室外的遮雨採光罩也因年久失修，有些地方有破損和漏水，市議員林祈烽去年爭取預算汰換，日前館內的空調設備已汰換完成，採光罩更換工程也陸續施工中；林祈烽表示，新的冷氣裝設後，希望在館內參與社區活動的長輩，以及來借書和閱覽的市民、學生，都能有一個更舒適的閱讀環境。

林祈烽指出，有市民向他及立委張廖萬堅服務處反映，指西屯圖書館內的空調經常故障，要不然就是冷氣不冷，夏天在館內閱讀真的是活受罪；館外的採光罩遮雨棚，也因期間久了有破洞，下雨天就會有漏水的情況，拜託議員能向市府反映，趕快汰換那些老舊的冷氣和設備。

林祈烽說，去年他就要求市府要編預算改善西屯圖書館的冷氣和採光罩，日前全館的空調已全面汰換並完成驗收程序，一對二的空調機組，總共更新了10組，1對1機組也汰換了2台，總經費約為130萬元；室外的採光罩也更新了一部份，其餘的正陸續汰換中。

林祈烽強調，夏天天氣熱，圖書館內如果沒有冷氣設備，在室內閱讀的民眾可能就會熱到汗如雨下。未來他會積極爭取經費，汰換各圖書館老舊的空調設備，並要求各國中小的空調設備應儘快裝設完成，讓台中市的市民和學生，都能有一個更舒適的閱讀和學習環境。

(中時 )