三神夠carry！

《綜藝玩很大》播出至今近6年，頻頻創下高收視，遊戲關卡玩真的讓藝人無所遁形，找來大咖嘉賓同樂等，讓節目狂圈粉！

其中靈魂人物「綜藝大哥」吳宗憲以帶點開玩笑的主持還有懂很多的多知識腦袋，搭配敢衝敢玩敢挑戰的「瘋面仔」KID林柏昇，一智一武的組合漸漸闖出人氣，其中KID更是受到網友喜愛，在網路聲量中有近5萬的討論度，而在2018年加入的「小隊長」小鬼黃鴻升也從一開始包袱很重慢慢打開心房，從輸到脫褲到能獨當一面，成長和改變網友都看得見，如今3神可說是缺一不可～

今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，節目中高人氣的藝人來賓，他們如何靠真實圈粉，打造高人氣。

傻眼！大咖到爆超神來賓降臨

詹姆士．哈登 James Harden

號稱《綜藝玩很大》最大咖嘉賓，曾得過NBA年度MVP的球星詹姆士．哈登先前來台參加活動，就來個綜藝初體驗，不僅展現超準球技，還超親民和藝人互動、笑聲不斷，超級大稀客「綜藝魂」high翻全場～

楊丞琳

史上「最正紅隊」楊丞琳登場！身為忠實玩粉的她，初登場就把心願清單一一實現，列出想一起玩的嘉賓名單、關卡，還要求一定要過夜拍攝，就是想要完完整整體驗節目，此外，她和小鬼的互動也是一大看點，女神登場收視率再度爆表！

五月天

《綜藝玩很大》還有誰請不到！NBA球星、女神歌手，現在又來台灣天團五月天，睽違7年再度參加綜藝節目，5個人平常在演唱會上就笑點不斷，別說搭配上憲哥還有搞笑的讀唇語遊戲，絕無冷場，神級來賓連主持人小鬼都直呼「太扯了」！

天啊！他們戰力滿點Hen會玩

坤達

在競選《綜藝玩很大》小隊長投票中，以些微差距敗給小鬼的坤達，運動體力、闖關各個難不倒他，且他和小鬼、KID的好交情、「瑜亮情結」，每每有3人在節目中PK的環節，互相嗆聲誰都不服輸，笑點滿滿。

張棋惠

媽媽魂不可忽視！女星張棋惠平時在節目中因為「ㄆ一ㄚˇ音」製造不少笑點，而在《綜藝玩很大》中，身為媽媽的她，落後時她會鼓勵隊員、保護隊員安全，輪到自己時又能賣命求勝，可說是節目女戰神之一。

浩子

從浩角翔起開始，浩子對比阿翔更大膽敢玩、勇於挑戰，既可以搞笑拋梗又能聰明闖關玩遊戲，此外，先前Albee節目上受傷他也展現暖男照顧力，還私下把贏來的獎金送給對方當慰問金，超暖隊長就是他～

笑爆！有他們怎樣都好笑

風田

從偶像男團SpeXial出身的風田，在節目中「偶像都不偶像」了！身為日本人的他講國語還是有一點點腔調，參與遊戲有時候更是臭手、廢到笑，明明他很努力卻是頻頻受挫，什麼連闖4關失敗、聽韓文記憶通通忘光光等，網友笑到岔氣更封他為「日版李光洙」。

綠茶

在《綜藝玩很大》中因為「超破台語」再度爆紅圈粉的綠茶，本來就不會講台語的他，面對台語關卡說來有怪音讓人聽不懂以外，就連後製字幕組也常常放棄上字，讓觀眾自己猜，意外創造出高收視和高笑點，除了隊友和製作單位崩潰，觀眾可是看了笑到肚子痛。

好辣！妹子登場全場High起來

元元

水汪汪大眼、甜美蘋果肌加上E奶好身材，女星元元初登場就吸引眾多人的目光，她穿起比基尼走秀、大方展現好身材也不害羞，玩起遊戲認真又呆萌，很受觀眾喜愛。

黃沐妍（小豬）

笑起來有點傻萌、親和力十足的「小豬」黃沐妍是《綜藝玩很大》常客，娃娃臉下的她擁有S型好身材，讓其他嘉賓都大飽眼福，她認真玩遊戲、偶爾鬼靈精表現很受歡迎。

熊熊

熊熊的好身材不用多說，先前KID退伍回歸從南投走回台北，熊熊穿著低胸上衣現身給KID和小鬼助力打氣，雖然挨批觀感差，但3人好感情未受影響，在節目中仍是默契十足。

蕾菈

平時拍YouTube就尺度不限、話題大開的女神蕾菈，在節目中也很放得開玩遊戲，要跑、要跳、要露都沒在怕，不吝嗇展露好身材，不過偶爾會出現遊戲黑洞，卡關頻頻意外看到女神反差萌的一面～

安妮

俄羅斯女星安妮先前在節目中挨轟輸不起，因為水上關卡失敗還嫌隊友太重、划不動等，遭網友攻擊，但其實都是節目效果，來台發展的她很有Power，要體力活闖關、恐怖的登高她都能克服難關挑戰。

Una

常看節目的人對Una應該不陌生，在節目中敢言敢衝，對遊戲關卡都能很快上手、找到技巧，可說是過關助力王，而身為國光女神之一的她，也很大方展現好身材，讓觀眾大吃冰淇淋～

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月30日至2020年05月28日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『綜藝玩很大嘉賓』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)