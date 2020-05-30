營建泥作職類競賽實況資料照。（台中市政府勞工局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府為促進青年對專技的興趣，並鼓勵青年以實作能力及創新技術投入就業市場，6月6日、7日將於市府前廣場舉辦技藝新秀選拔；共有來自全國近300名職場新秀好手同場較勁，總計11職類獎金超過110萬元。活動內容精彩可期，將同步於台中市政府「渥克IN台中」臉書粉絲專頁直播。

勞工局長威志說，「魯班傳藝 青年匠秀」 第五屆巧聖技藝新秀選拔，來自全國各地近300名好手將進行2天的技藝創作大賽，競賽項目分為木作、營建泥作、木雕、漆工藝、漆藝創作、裝潢木工、服裝創作、建築製圖與設計、自行車組裝、中式米食及美容美髮設計等11職類。

各職類獎金分別為第1名2萬元、第2名1萬5,000元、第3名1萬元、佳作每名5,000元及入選1,000元獎金，獎金超過110萬元，將藉此發掘職場技藝新秀。

勞工局指出，此次活動特別邀請台中市美容業職業工會以熱舞開場，下午安排網紅林茉晶以美容美髮新秀見習生的角色，直播體驗競技活動、達人晚禮服走秀，並特別邀請木雕及漆作裝潢技藝的達人至現場表演，讓大家近距離觀賞師傅們的精彩絕活。

麻辣鮮師謝祖武也將於6月7日上午現身比賽會場，一起PK競賽職類的技藝精髓，歡迎市民朋友鎖定「渥克IN台中」臉書粉絲專頁觀賞直播。

勞工局強調，原訂5月16日、17日舉行的「109年度促進就業巧聖技藝新秀選拔」，因應新冠肺炎疫情，實作競賽延期至6月6日、7日舉行；獲獎作品暫訂於6月19日至7月10日於市府惠中樓1樓展出，獲獎選手將獲邀於7月10日於市府公開頒獎表揚。

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(中時 )