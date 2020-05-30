苗栗縣一名從事水電工作的莊姓男子得知朋友離婚，朋友前妻小珍獨自和女兒在家，於是藉故找上門，強行指姦、性侵小珍，並強迫她口交。小珍事後向頭份分局報案，苗栗地方法院依強制性交罪、累犯，判莊有期徒刑3年8月。

判決書指出，莊男於去年6月2日凌晨3時前往小珍住處，兩人聊天到上午6時50分許，莊男精蟲上腦，竟撲上小珍，強行扯脫她的衣物，接著將她壓在地上強吻、狂舔胸部。小珍極力反抗，但莊男淫行不止，不僅強舔小珍下體，還對她指姦、逼她幫自己口交。

小珍趁隙逃入浴室，但莊男動作也不慢，馬上阻止小珍鎖門，衝進去再去舔小珍下體、指姦；小珍逃出浴室，莊男又把她壓在地上，不顧小珍拒絕，性侵得逞。事後小珍趁莊男洗澡時，帶女兒逃出家門報警。

（示意圖／Pixabay）

苗栗地院審理此案，莊男對自己的惡行坦承不諱，法官並參照醫院驗傷單、刑事警察局鑑定書、性侵害犯罪事件通報表、車輛詳細資料、LINE對話記錄，認定莊男自白確與事實相符。

法官考量莊男只有國中畢業、月薪約25K，而且上有雙親、下有幼兒需要扶養，雖然與小珍談妥以15萬元和解，但卻遲遲不付錢，依強制性交罪、累犯，判莊有期徒刑3年8月。

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(中時電子報)