受到新冠肺炎疫情衝擊，公司無預警歇業，波及勞工生計！台中市政府勞工局為保障勞工權益，主動於大型勞資爭議調解程序中，提供歇業事實認定相關資料，近2年已受理認定158家事業單位，並協助約790位勞工向勞動部勞工保險局申請工資墊償，積極保障勞工權益。

勞工局長吳威志說，勞動基準法第28條規定，雇主有歇業、清算或宣告破產之情事時，未獲雇主清償積欠工資、資遣費、退休金等，可向勞動部勞工保險局申請積欠工資墊償，由該局先行墊付勞工遭積欠之工資、資遣費或退休金。工資墊償範圍以雇主於歇業、清算或宣告破產前6個月內所積欠之工資為限；雇主未依勞基法給付之退休金、資遣費或勞工退休金條例給付之資遣費，合計數額以6個月平均工資為限。

吳威志表示，如事業單位受疫情影響，終止生產、營業、倒閉或解散，未辦理歇業登記，且有積欠勞工工資、資遣費或退休金等情事，市府為保障勞工權益將於大型勞資爭議調解程序中，主動提供歇業事實認定相關資料；如應勞工之請求，核發歇業事實證明文件，透過歇業事實認定相關程序，函詢有關單位提供協查資料並實地查察，確認事業單位無營業事實後，核發歇業事實證明文件。

吳威志強調，勞工朋友遇有勞動權益問題，可至勞工局網站查詢，也可撥打專線04-22289111分機35200、1999市民一碼通，或逕洽勞工局服務櫃台諮詢。

(中時 )