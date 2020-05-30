通姦除罪！肉體不歸法官管，律師6字安撫正宮。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

「通姦除罪化」引起各界討論，女人大律師李怡貞在臉書發文，肉體不歸檢察官管管，其實除罪後對正宮保障不變，外遇者無法主動提離婚成功，要給小三交代，就要先交錢，曾有當事人拿到錢後就坐頭等艙去冰島玩，因為「骯髒錢不能留」。

李怡貞指出，「通姦罪」採嚴格證明法則，正宮要抓姦在床、抓到性器交合的證據，才能落實罪名，但為了蒐證，正宮需請徵信社、裝追蹤器、偷查手機、電腦、拜託警察（通常不甘願）或鄰里長（看熱鬧居多）到場，請鎖匠（開門）和聘律師。

李怡貞說，罪證確鑿後，經過漫漫長路才有機會勝訴，但將對方以通姦罪定讞後，結果多是緩刑（時間過了就沒事）或易科罰金（繳錢後沒事）的徒刑，反過頭來，正宮反而可能涉犯妨害秘密、侵入住居、毀損、妨害電腦使用、恐嚇、竊盜等罪。

李怡貞表示，站在這種角度，她贊成通姦除罪化，因抓姦的過程就是對正宮的二次傷害，除非當事人堅持，否則她多勸當事人提告民事侵害配偶權即可。

李怡貞分享，「有粉絲說通姦除罪不就變相鼓勵外遇？」正宮可依新外遇事實、對象，提告侵害配偶權，且若婚姻中正宮無過失，外遇者無法主動提離婚成功，要想給小三交代，就只能乖乖拿錢給正宮。「不管你們多麼相愛，你們終究是不恥的存在」，並表示，肉體不歸檢察官管，終於不用在狀紙描述幾分幾秒處插入拔出了。

李怡貞補充「以後發生外遇另一半到底要怎麼辦？」首先可擬婚前協議，針對不正常的男女交往行為，約定懲罰性賠償金；再者可提告侵害配偶權求償，逾越正常交往行為就可告，叫對方寶貝都算，一般可得10萬到60萬，目前最高是100萬。她分享，有當事人拿到錢後就坐頭等艙去冰島玩，因骯髒錢不能留。

李怡貞表示，也可提離婚及離婚損害賠償，但判賠通常也不多，大概10到30萬；另外也可擬定外遇切結書，在律師見證之下，請外遇配偶先割地賠款，並約定未來若再犯，就必須賠鉅額懲罰性賠償金。

李怡貞也說，台灣民事判賠金額真的太少，少到徵信社費用都要倒賠，國外通姦早除罪化，但他們的法制對另一半有相當的保障，例如，離婚中高額損害賠償、強制執行贍養費或子女監護權等，值得台灣參考，否則恐讓正宮毫無保障、理賠無感。

李怡貞指出，如果未來民事賠償的基準都可以拉高的話，對正宮的保障其實沒差，畢竟刑事就算成罪也不用關，狗男女們捐給國庫後也沒有案底！

(中時電子報)