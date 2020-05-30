嘉義縣山區29日下豪雨，造成阿里山林鐵26.88公里處邊坡土石滑落，列車無法通行。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣山區29日下豪雨，造成阿里山林鐵26.88公里處邊坡土石滑落，列車無法通行，嘉義至十字路來回6班次列車30日均停駛，並將視搶修狀況，公告復駛時間，另，針對256名已購票乘客，將辦理全額退費。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，嘉義至十字路今日停駛，不過，阿里山國家森林遊樂區內的祝山、沼平、神木3支線，以及嘉義至北門站「檜來嘉驛」列車，均正常營運。

(中時 )