邊坡土石滑落 阿里山林鐵嘉義至十字路今停駛 10:332020/05/30 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣山區29日下豪雨，造成阿里山林鐵26.88公里處邊坡土石滑落，列車無法通行。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣山區29日下豪雨，造成阿里山林鐵26.88公里處邊坡土石滑落，列車無法通行。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供／張毓翎嘉義傳真） 嘉義縣山區29日下豪雨，造成阿里山林鐵26.88公里處邊坡土石滑落，列車無法通行，嘉義至十字路來回6班次列車30日均停駛，並將視搶修狀況，公告復駛時間，另，針對256名已購票乘客，將辦理全額退費。 阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，嘉義至十字路今日停駛，不過，阿里山國家森林遊樂區內的祝山、沼平、神木3支線，以及嘉義至北門站「檜來嘉驛」列車，均正常營運。 (中時 ) #嘉義 #列車 #邊坡 #山林 #阿里山 也許您會感興趣 生活熱門新聞 馬英九與異國外甥一起騎車 黃暐瀚看圖驚呆 - 時事 可憐哪！馬保國得意門生上擂台 9秒就躺平 - 生活 影片曝光！遭馬保國打趴 MMA冠軍說出真相網傻眼 - 生活 香港女大生不想移民台灣 她犀利曝這關鍵 - 生活 30秒打暈太極大師 50歲業餘拳手回應了 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。