儘管喬丹紀錄片「最後一舞」隻字未提到他在巫師打球時光，卻有不少當時的「黑歷史」被爆了出來，昔日巫師隊友之一的漢米爾頓就公開爆料，當年有位相當「天兵」的隊友普羅菲竟在練球時狂噴喬丹垃圾話，下場是沒多久就遭到交易走人。

「普羅菲有次在巫師練球時，在喬丹頭頂上把球打進，然後跟喬丹嗆聲，你不能用你那老化膝蓋來防守我，你根本守不住我，」漢米爾頓表示，「他平常就愛跟喬丹噴垃圾話，我當時整個人都呆掉了，你不能對史上最偉大球員如此不敬。」

接下來普羅菲的下場眾所皆知，畢竟當時喬丹擔任巫師籃球事務總裁，隨後就把普羅菲交易到魔術，僅僅換回1個選秀權，就連跟喬丹同隊打球的機會都不給，普羅菲從此陷入顛沛流離的「浪人」生涯，打到33歲就草草宣告自己退休了。

只是喬丹不肯在「最後一舞」提到自己二度復出的日子，理由其實很簡單，因為他在那段兼任巫師籃球事務總裁的打球時光，已經不如公牛時期那麼神勇，也沒帶領巫師闖進季後賽，最後更遭巫師老闆波林解雇，喬丹當時認為自己被利用了。

(中時 )