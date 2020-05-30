美國總統川普宣布，因應大陸通過港區國安法，將採取措施取消給予香港的特殊待遇政策豁免，同時也宣布與世衛組織斷絕關係。大陸國關學者金燦榮指出，他相信北京中央早已預料到美國的反彈，他認為大陸對美政策已經調整為「以鬥爭求合作」，有把握應對各種難題；大陸涉港專家田飛龍則認為，如果美國盟友不跟進制裁，就是美國與世界經濟體的主動脫鉤，大陸要維護和發展好與「非美經濟體」更緊密的經貿關係，以香港為繼續合作的平台，開放的中國與封閉的美國，會是21世紀世界歷史最鮮明的對比。

北京航空航天大學法學院副教授田飛龍指出，美國揚言制裁，讓很多人感到恐慌，但實則不然，因為如果美國盟友不跟進，就會變成美國與世界經濟體主動脫鉤。他強調，中國要維護和發展好與「非美經濟體」更緊密的經貿關係，以香港為繼續合作的平台，以「一國兩制」繼續為中國更具自主性的現代化與國際化助力。

田飛龍說，香港單獨關稅區地位來自中國法律和WTO法律的共同確定，美國只是單邊行動、習慣性違規操作而已。美國或許半年內退出WTO，在美國優先與逆全球化道路上，深陷悖論邏輯與處境。

他指出，如今世界大開大合，只要中國堅持全球化、改革開放及全球治理的正確方向與共同價值，就只會更深融入世界，美國則會更幽閉自限，他稱，開放的中國與封閉的美國，會是21世紀世界歷史最亮麗的風景線。

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮指出，港區國安法反映中央的決心，管制意願非常堅強，還反映出大陸對美的政策，不再是妥協、退讓，對美現在走向了「以鬥爭求合作」、「以鬥爭求團結」的道路。

金燦榮說，大家都知道香港是美國要整中國的一張牌，現在北京一推國安法，這個牌就沒了，「美國肯定有一個劇烈的反彈。我想中央一定是預計到了」，但是在這個考慮之下仍決心繼續做，那就說明對美政策的調整。

(旺報 )