大陸全國人大審議通過港區國安法後，立法院昨發表聲明，表示要救援港人，並推動相關立法修法。大陸國台辦30日表示，涉港立法就是要斬斷台獨、港獨勾連亂港的黑手，台灣要提供的「救援」，是對違法暴恐勢力的公然庇護，插手干預香港，必將自食惡果。

大陸國台辦發言人馬曉光30日指出，大陸全國人大涉港立法的目的是為維護國家主權、安全、發展利益，保障香港長期繁榮穩定，保障一國兩制行穩致遠。針對的是危害國家安全的外部勢力、分裂勢力、暴恐勢力，保護的是香港市民依法享有的各項權利和自由。

馬曉光說，民進黨當局和島內一些政客一而再、再而三歪曲事實，顛倒黑白，妄加指責涉港立法，就是因為有關涉港立法要斬斷台獨、港獨勾連亂港分裂的黑手。

馬曉光表示，台推動所謂立法、行政措施，給亂港分子提供「救援」，是對違法暴恐勢力的公然庇護，進一步暴露其搞亂香港、攻擊一國兩制、謀求台獨的政治本性。其圖謀不會得逞，插手干預香港事務，必將自食惡果。

(旺報 )