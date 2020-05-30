振興券將在7月上路，政府規劃透過「花1000元換3000元振興券」方式，刺激民眾消費，不少民眾都認為不便民。台北市議員王世堅也不滿，他表示「生吃嚨無夠，擱想未晒乾」要政府不要老是擔心民眾會存起來，並痛罵行政院對這3000元斤斤計較，「沒出息」。

王世堅昨(29日)在《中天》政論節目「新聞深喉龍」砲轟，如果是發現金，各大銀行都可以領，但是現在行政院把人力精神都拿來處理這3000元(振興券)，放著國家大事不管，「這像話嗎？」王世堅更怒嗆行政院，跟人民計較那3000元，就像跟賣玉蘭花的計較那10000元一樣，「沒出息！」

《ETtoday新聞雲》也報導，昨天王世堅在直播節目上指出，站在普通民眾的立場上，振興券的設計應該越方便越好，並且不要做太多限制，同時他還說「生吃嚨無夠，擱想未晒乾」，表示民眾不會拿去存，要政府別想太多。

網友們也十分讚賞王世堅的發言，「霸氣的堅哥」、「真男人，直球對決」、「還是堅哥大氣，不像某人小鼻子小眼睛」、「性情中人、思路明確，有智慧。做自己。不被梆架，敢怒，敢言」

(中時電子報)