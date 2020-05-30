滯留鋒面離開後，台灣進入暫別梅雨的天氣模式，預期今(30)日飆出36度高溫。但氣象專家吳德榮表示，午後對流旺盛，將伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨。氣象達人彭啟明也提醒，偏南風影響各地天氣穩定，要留意山區午後雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，歐洲模式模擬顯示，未來一周台灣都在暖氣團內，高溫將達35、36度、「熱如炎夏」的天氣。周末至下周一滯留鋒北退至東海、台灣北部海面一帶徘徊，台灣受暖氣團影響，各地多雲時晴，因低層水氣仍多，天氣較悶熱，要多喝水防中暑。另外，他指出大氣不穩定，午後對流旺盛，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨，山區活動注意安全、低窪地區慎防淹水。他預估，今日氣溫北部約22至35度、中部22至35、南部23至36度、東部22至35度。

彭啟明在臉書貼文表示，今台灣位於太平洋高壓勢力的西北側，環境為偏南至西南風，鋒面系統被推回至長江流域一帶，因此整體大氣狀況比前幾天來得穩定，上午各地的雲量都滿少的，大致維持晴到多雲的好天氣，但需留意的是偏南風將暖濕的空氣往北輸送，中南部沿海地區有機會受到一些影響而出現短暫陣雨。

彭啟明預佑，今天各地高溫可達30度以上，也因此今天熱力作用將會很明顯，各地山區在午後有對流造成雲系發展，並帶來短暫陣雨或雷雨的狀況，中北部的山區可能會比較明顯，局部有短時較大雨勢機會，午後熱對流的強度有限，範圍也比較集中在山區。

(中時電子報)