娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！《少年Pi》幕後功臣鍾國艷病逝；曾是「校園十大美女」的崔麗心，57歲依然神凍齡；拒絕賭王兒子何猷君追求的哈佛正妹身家令人傻眼；賈乃亮親睹愛妻與好兄弟偷情影片情緒崩潰，中時電子報娛樂為您追下去。

三金影帝吳朋奉25日驟逝，讓親友紛紛在社群平台悼念他，沒想到他製作過《少年Pi的奇幻漂流》等膾炙人口作品場景的好友鍾國艷，26日才在臉書分享吳朋奉照片悼念他，隔日就傳出因心肌梗塞病逝，享年50歲。

就讀淡江被列名「校園十大美女」的崔麗心，因為臉蛋姣好、笑容甜美被星探挖掘出道的崔麗心，婚後淡出演藝圈多年，去年為了宣傳高雄之美，難得回歸螢光幕，現年57歲的她，無論臉蛋或外型都保養得宜，笑容一樣甜美可人。

賭王何鴻燊和四房梁安琪生下的兒子何猷君，因為高智商高學歷還有帥氣的外貌，經常受到討論；據說梁安琪先前曾試圖撮合他和一名哈佛正妹姚安娜在一起，可惜兩人不來電，大多數人原本替姚安娜感到可惜，但知道她的身家背景反而更吃驚。

演出大陸真人秀《爸爸回來了》與女兒甜馨爆紅的賈乃亮，不僅堪稱是演藝圈的高富帥，還是演藝圈赫赫有名的寵妻狂魔！只是他的妻子李小璐不惜背負紅杏出牆的名聲，也要投奔饒舌歌手PG One的懷抱，讓他不得不狠斬7年婚姻。

(中時電子報)