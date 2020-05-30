配合防疫，天一中藥觀光工廠推出「霍然開朗」防疫香包錦囊，遊客可現場DIY，也可買完成品回去分送親友。（劉秀芬攝）

觀光工廠展售區也是一大特色，除了販售天一藥廠的知名產品，更有不定時促銷活動。（劉秀芬攝）

天一觀光工廠的仿古藥局，提供古裝讓遊客拍照。（劉秀芬攝）

由老字號天一藥廠成立的天一中藥生活化園區，2014年3月正式開幕，常見許多親子遊客，中小學、幼兒園學生去參觀體驗。（劉秀芬攝）

新冠肺炎疫情衝擊百業，台南市官田區天一中藥生活化園區觀光工廠也受影響，雖然遊客少了3成，但不少遊客疫情爆發後都直接電話購買或網購，因此業績大約只下滑5％左右。而遊客少了，工作人員有時間為參觀者仔細講解養生之道，並適時推出防疫香包DIY，大受遊客歡迎

觀光工廠員工表示，疫情爆發以來，遊客大減，但也讓員工有時間針對遊客需求及提問特別講解，這也是他們多年來的做法，不希望遊客走馬看花，只是拍照打卡，而是能真正認識中藥、注重養生。

為配合防疫，觀光工廠推出新的「霍然開朗」防疫香包錦囊，遊客可現場DIY，也可買完成品回去分送親友。觀光工廠員工陳柏蓉表示，以中醫觀念來看，肺炎就是一種邪氣，若體內有正氣，加上均衡飲食休息、適當運動，身體自然就能勇健，不受外邪入侵。

防疫錦囊香包點子來自中藥古方「藿香正氣散」，內容有霍香、紫蘇，再加上趨吉避凶的艾草，以丁香、薄荷增添香氣，菱角炭吸溼，用久了可曬太陽除去溼氣。味道變淡後可將藥材再磨碎讓香氣釋放，等味道再次變淡，可以把藥草拿來泡腳，泡完的藥材可回收當花肥，非常環保。

由老字號天一藥廠成立的天一中藥生活化園區，2014年3月正式開幕，是天一藥廠為推廣中草藥正確的使用觀念，希望將中藥生活化而成立的觀光工廠，成立以來遊客以散客為主，靠著網路及參觀者的口耳相傳建立口碑，不少中小學、幼兒園年年帶學生參觀體驗。

觀光工廠除了有適合親子全家參觀的藥材大觀園、中醫藥史文化光廊區，還有仿古藥房區，可以扮裝成古人買賣中藥；隨著季節變化的中藥DIY是小朋友的最愛；製程區展示儀器與分析方法的內容，是不少醫護相關科系、企業人士必排的參訪；園區還有養生餐廳讓遊客補充健康能量。

觀光工廠展售區也是一大特色，除了販售天一藥廠的知名產品，更有不定時促銷活動，其中草本萃系列的當歸生活香、肌膚防護液、寵物去味驅蟲噴霧，曾獲台南市經發局優質好物，疫情爆發以來，草保的肌膚防護液賣得嚇嚇叫，沖泡式的靈芝活力即溶粉飲品也意外熱賣，防疫香包一上架，也常馬上被遊客搶光。

(中時 )