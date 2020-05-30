繼開放銀髮族卡拉OK歡唱活動，新北市長侯友宜也表示，六月一日起解封活動中心辦理婚宴喜慶及親子館，包括表演廳、放映院等。另外，在畢業季前夕，指示勞工局提出「應屆畢業青年職業訓練補助計畫」及「應屆畢業青年初次尋職就業服務計畫」，再與經發局合作，積極開發新職缺及媒合工作，協助畢業生就業，降低疫情對社會新鮮人就業的衝擊。

侯友宜表示，小朋友及家長期待已久的親子館將於下週開放，也指示社會局落實督導防疫及管制作為，讓大小朋友都能玩得開心。圖書館、博物館、藝文中心及園區，除解封室內一百人、室外五百人的管制措施，自六月一日起，全面解封，但仍須落實室內環境清潔與消毒、動線安排、維持社交距離、座位安排。入館民眾亦應實名制、戴口罩、量體溫，並宣導勤洗手。

醫療機構除已開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房等，下週起也新增兒童病房、身心障礙、病況危急及住院天數達七天以上病人的訪客探視。但，每日固定一次探視時段，每名住院病人每次還是限制二名訪客，每次一小時。

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(中時電子報)