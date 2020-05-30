美國總統川普宣布，將取消美國對香港的特殊貿易地位，和施加旅遊限制等。香港多個商界人士今早（30日）出席商台節目時表示，預計到美國會採取相關行動，但估計暫時對工商界影響不大。

行政會議成員、商界立法會議員林健鋒表示，本港到美國出口產品不多過0.1％，相反美國每年在香港賺取的貿易順差超過300億美元，認為這次美國的舉措將會是「損人不利己，懲罰自己公民。」不過，他相信，在這段期間，香港要承受「短暫的陣痛」，特別會影響美國進口生意如牛肉、酒類等。

另外，美國有意限制對本港出口高科技產品，工業總會主席葉中賢則表示，工業界一般不會進口美國設備，但大學高端科研或會使用美國製特別儀器，相信對大學研究會有所影響，不過近年中美貿易戰，美方已對大學科研設備出口檢查嚴謹，目前已逐步適應。

自由黨黨魁鍾國斌同意，目前美國對香港採取的制裁措施影響不大，反而若採取金融措施，「殺傷力就會好強。」

(中時 )