美國總統川普宣布，將取消美國對香港的特殊貿易地位，和施加旅遊限制等。香港保安局局長李家超今（30日）在電台節目表示，自中國崛起後，美國認為受中方挑戰超級大國的地位，香港的發展仍有其他很多優勢，始終對香港有信心，強調美方的威嚇手段「不會得逞」。

香港01報導，李家超說，貿易不是單方面，貿易上永遠是互惠互利，美國每年對香港最少有300億美元順差，香港的關稅待遇是基本法賦予，亦獲得世貿組織認可，加上香港有多項優勢，低稅率、完善體制等，不擔心帶來大問題，始終對香港有信心，強調任何的制裁行動，港美兩方都會受影響，國家亦會表明會反制，特區政府會嚴肅留意整個事態發展。

李家超表示，自從中國崛起後，美國認為受中方挑戰超級大國的地位，兩國博弈早已經開始，香港是一個開放的城市，有完善體制，美國對中國做任何事都比較容易，李認為這次措施屬於高層面的事情，但他強調，美方的威嚇手段「不會得逞」。

(中時 )