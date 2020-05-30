先前謠傳籃網內部認真考慮，要把巫師明星後衛畢爾挖來籃網，跟厄文、杜蘭特組成全新三巨頭，畢爾30日接受《ESPN》訪問表示，聽到厄文和杜蘭特想要跟他一起打球的感覺不可思議，卻也強調他已扎根華盛頓，目前暫不可能亂想！

「這不是我第一次聽到這種交易傳言，對我來說這很有趣，我認為這是對我的尊重，畢竟我打得不錯，別人才想跟我一起打球，」畢爾說，「這是一種難以置信的感覺，當你聽到厄文和杜蘭特想跟你打球，但在同時，你也不能確定真實性。」

「但我已經在華盛頓扎根了，我為了這座城市與社區奉獻自己，我喜歡待在這裡，比起跳槽其他球隊，我更想待在這裡幫助球隊贏球，」強調自己仍很期待跟沃爾聯手的畢爾說，「但假如我說自己從未想過那些傳言，那也太過天真了。」

畢爾本季在缺少沃爾助陣情況下，仍然交出場均30.6分、6.0助攻的耀眼個人數據，也難怪籃網認真考慮把他挖過去，籃網目前擁有勒佛特、丁維迪、喬哈里斯、賈萊特艾倫等交易籌碼，巫師也有重建打算，看來這筆交易成真可能性不小。

(中時 )