高雄市選委會30日上午舉辦「高雄市第3屆市長罷免案公辦電視罷免說明會」，罷韓案領銜人陳冠榮獨撐全場，嗆市長韓國瑜「民主不是你的自助餐」，還揭露最後時刻可能出現的三大奧步。

陳冠榮表示，罷免投票日前接到許多情資，指韓可能對外宣布只做一任、下跪道歉、甚至假辭職，來降低罷免投票率。

高市府29日發出聲明強調，市府現在就是專心市政、紓困、振興、治水，相關的政治對手戲演出，市府不配合演出。

陳冠榮對於投票前的亂象及選務工作瑕疵也提出抨擊，他表示，投票通知單不但有部分印錯地址，也有人反應沒收到、被偷走、被亂放，甚至聽聞「不去投票也沒關係」。

「罷免是憲法賦予的公民權。」陳冠榮認為，韓呼喻不投票、去監票的行為等於威脅市民，製造惶恐，破壞投票的秘密制度。

陳冠榮也提到，前天中國大陸通過港版《國安法》，他認為現在能為香港做的就是光復高雄，「罷免行動可以是一份送給香港以及世界各地爭取民主的人們的禮物」。

「我的心，在氣爆時，曾經跟著這個城市一起受傷，然後跟著城市一起重建。我以為，應該要非常堅強，但面對龐大的市府機器無情輾壓，無情的衝撞我們的罷免行動時，我的心志也一度脆弱。」

陳冠榮表示，自己的里長父親在高雄氣爆中過世，也開啟了他參與公共事務的契機，更是背後最大的支撐力量。罷韓團體現擁有57萬連署的支持，他呼籲外地的高雄青年人，踴躍返鄉投票。

(中時 )