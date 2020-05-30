去年底嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）崛起，發展快速且蔓延全球，消防局於本次疫情期間，執行後送疑似及確診個案勤務，協助居家檢疫者及居家隔離者就醫，亦參與各項包機及集中檢疫所的專案勤務、截至5月29日，桃園市政府消防局共計出動300車次，送醫297人，因此隔離衣等防護裝備需求量龐大；為力挺第一線防疫人員，聚紡股份有限公司於5月下旬捐贈3,000件隔離衣予桃園市政府消防局，為救護人員在疫情期間執勤時的重要防疫裝備，以保護自已及保護民眾。

各國迄今多已面臨醫療物資不足的問題，對於聚紡公司的善心，消防局長謝呂泉由衷表示感謝：「這是一場及時甘雨，本局救護人員冒受感染的風險與疫情作戰，身上的隔離衣就是他們的盾牌，是安心的保障」。聚紡股份有限公司董事長陳國欽也指出，台灣紡織業者在機能材料的發展，在全球市場一直占有一席之地，現在為了國家緊急需要，將既有技術跨界應用到隔離衣、防護衣之上，也再一次展現台灣產業無所不能、彈性靈活的特長。

雖然目前國內疫情控制良好，生活防疫措施逐漸鬆綁，消防局仍堅持用最嚴謹的態度面對每趟緊急救護勤務，守護桃園市民的安全，不負各界的肯定與鼓勵。

(中時 )