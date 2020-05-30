國民黨立委陳以信日前上政論節目，為高雄市長韓國瑜請命的影片，在韓粉社團流傳，許多韓粉看到陳以信懇請高雄市民再給韓國瑜一次機會的感性告白，不禁都感動流淚！

陳以信日前在政論節目《新聞面對面》上表示，在幾十年前的時候，他也曾在高雄住上一段時間。那時他還是國會助理，和前立委陳學聖在高雄住過一年的時間。在一年的時間裡，他都在想像高雄這個城市，當時他對高雄有很多理解和想像，所以他在看罷面韓國瑜這件事，他認為罷免是人民的權利，但是要考慮到，罷免不是只罷掉一個人而已，而是一整條路線。

陳以信表示，為何他會這樣說，因為十幾年他在高雄，他才知道這城市有多偉大！這城市在60年代是全台灣最國際化都市，七賢三路招牌都有英文字，因為那時候外國人非常多。70年代高雄的鹽埕地價比台北西門町還貴。80年代高雄的加工出口區，是全世界要研究台灣經濟起飛的典範，90年代高雄是全世界第三大港，全台灣驕傲。再來二十年，高雄停頓。那時候南台灣的年輕人都要到高雄找工作，是夢想的天堂。再過來二十年，高雄年輕人要北上找工作，因為高雄沒工作。

陳以信認為，罷韓那天要罷免韓國瑜事情很小，但是把民進黨過去二時在高雄的路線找回來，那高雄的經濟和未來，他直言就放棄了！國民黨沒有對不起高雄，高雄從戰後到2000年，這樣一個繁華，是國民黨執政帶來的，但是民進黨執政20年，高雄有什麼？現在罷免韓國瑜就罷免了，換民進黨上來也就兩年，高雄就停了。所以他懇求高雄市民再給韓國瑜一個機會，讓韓把高雄蛻變。

(中時電子報)