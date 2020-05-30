價格驚呆了！家樂福6月搶賣1.8萬包醫療級口罩 11:402020/05/30 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家樂福6月起在量販店推出優妮嬌盟超快適ㄧ般醫療口罩S／M號5入裝、79元。（家樂福提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家樂福6月起在量販店推出優妮嬌盟超快適ㄧ般醫療口罩小顏S號7入裝、69元。（家樂福提供） 6月1日全台口罩解禁，全面開放販售，家樂福預備超過1萬8000包醫療級口罩，全台量販店開賣，每人限購1包。 這次推出優妮嬌盟3款醫療口罩，包含優妮嬌盟超快適一般醫療口罩M號5入裝79元，優妮嬌盟超快適一般醫療口罩S號5入裝79元，優妮嬌盟超快適醫般醫療口罩小顏S號7入裝69元。總計1萬8720包，每包5至7入裝，共11萬7360片。 (中時 ) #口罩 #醫療 #全台 #家樂福 #量販店 也許您會感興趣 生活熱門新聞 影片曝光！遭馬保國打趴 MMA冠軍說出真相網傻眼 - 生活 馬英九與異國外甥一起騎車 黃暐瀚看圖驚呆 - 生活 秒懂「通姦除罪化」！綠委10字突破盲腸 - 生活 香港女大生不想移民台灣 她犀利曝這關鍵 - 時事 大雨走了沒？氣象專家曝此時趨緩：晚上還有一波 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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