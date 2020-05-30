家樂福6月起在量販店推出優妮嬌盟超快適ㄧ般醫療口罩小顏S號7入裝、69元。（家樂福提供）
家樂福6月起在量販店推出優妮嬌盟超快適ㄧ般醫療口罩小顏S號7入裝、69元。（家樂福提供）

6月1日全台口罩解禁，全面開放販售，家樂福預備超過1萬8000包醫療級口罩，全台量販店開賣，每人限購1包。

這次推出優妮嬌盟3款醫療口罩，包含優妮嬌盟超快適一般醫療口罩M號5入裝79元，優妮嬌盟超快適一般醫療口罩S號5入裝79元，優妮嬌盟超快適醫般醫療口罩小顏S號7入裝69元。總計1萬8720包，每包5至7入裝，共11萬7360片。

(中時 )

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