台南市山上花園水道博物館最受歡迎的親子戲水池，30日再度啟用。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市山上花園水道博物館戲水池停用兩星期，工作人員在清理水池時，意外在水池內發現不少蝌蚪。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市山上花園水道博物館最受歡迎的親子戲水池，原本因應台南告急的水情，5月12日起暫停開放，近日因梅雨挹注，水情穩定，30日再度啟用，適逢周末假期，加上疫情趨緩，吸引不少親子前來戲水消暑，再現人潮。

而隨著疫情逐漸降溫，加上天氣逐漸穩定，園區一早也開始湧入人潮，開園1個小時，東側自小客車100個停車位就已經客滿，還有不少來自外地的遊客專程前來休憩。

台南市文化局指出，山上花園水道博物館的八田水池，從去年底開幕以來，就是小朋友最愛的區域，但因為是露天設施，為維護戲水品質，館方除了設置循環過濾設備以外，每周二休園時間清潔水池，周三置換新水，因水池容量達13噸，耗水量驚人，為了抗旱，12日起暫停開放。

日前梅雨鋒面接連到來，水情趨於穩定，館方接獲不少民眾反應，希望能盡快重新開放，因此趁著水情恢復正常，館方29日全面清洗曝曬後，30日起重新開放水池。

館方表示，工作人員在清理水池時，意外在水池內發現不少蝌蚪，其中還不乏已經長出後腿，快要變成青蛙的小蝌蚪，這也證明了園區生態豐富，處處生機，歡迎全國遊客前來賞古蹟、戲水、玩沙，觀察生態。

(中時 )