新北市三芝區一處白蝦養殖場，沈姓業者於日前發現約七十萬隻白蝦，浮出水面死亡，由於原因不明，急向新北市動保處求助。動保處人員獲報後，立即趕赴現場進行疫情調查、消毒作業，並將白蝦檢體送至淡水畜衛所檢驗。初步推測，可能是近來梅雨季暴雨，造成養殖池內溶氧量及酸鹼值突然變化，水質改變，才造成白蝦大量死亡。

動保處表示，沈姓業者從事水產養殖已經三年，共飼養了三百四十萬隻白蝦，分三池飼養，因採用純淨無毒海水養殖，所以平時池邊常有野鳥造訪。近日連續幾場暴雨後，突然出現更多野鳥在池邊「站衛兵」，等著捕食白蝦，當中居然還有罕見的候鳥「鷗嘴燕鷗」，覺得實在不尋常。

再仔細巡查後發現，三池蝦池當中有一池白蝦，活動力明顯變差，而且池內白蝦開始不停的朝水面游，因此引來野鳥聚集在池邊啄食白蝦，所以連忙通報動保處求援。業者表示，該批蝦苗於今年三月上旬，由屏東蝦苗場購入，已飼養二個月，飼養期間白蝦活動力都正常。

不久，白蝦出現大量異常死亡，經清點後約有七十萬隻，死亡率已超過二成，損失慘重。經動保處獸醫徐愛明初步研判，原來近日暴雨竟是主兇。經過輔導後也得知，瞬間暴雨會造成蝦池酸鹼度及溶氧量劇烈變化，在大雨前可以先用水車調整水中溶氧量、大雨中隨時監控水中pH値，投放熟石灰穩定酸鹼值，並隨時注意水溫變化及蝦子活動力，就可避免白蝦暴斃死亡。

動保處表示，由於最近天氣高溫又多雨，導致養殖池內鹽度、酸鹼值及溶氧量劇變，魚、蝦易因環境改變導致緊迫、攝食異常或感染疾病死亡。養殖業者應留意水質變化情形，加強打氣及換水，並持續監控養殖池中狀況。

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(中時電子報)