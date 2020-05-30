美國總統川普今天召開記者會宣佈，美國會終止與世界衛生組織(WHO)的關係。外交部對此表示，已再度透過不同管道，瞭解此行動的後續影響，及其他國際友人的回應。

川普指控大陸全面控制WHO，導致WHO不能適當地應對疫情。他指責大陸官員忽視向WHO報告疫情的義務，並向WHO施壓，在疫情爆發之初誤導世界。

川普表示，美國以往每年向WHO資助4.5億美元，大陸只資助4千萬美元，美國一直是WHO最大的資助來源。在終止與世界衛生組織WHO的關係後，川普表示，美國今後會將款項重新導向到其他有急切公共衞生需要的地方，但沒有作出明確說明。

外交部表示，已注及川普總統公開宣布「終止」(terminating)美國與WHO的關係，雖然這在美國宣布「凍結」援助WHO時已有討論，但由於事關重大，外交部已再度透過不同管道，瞭解此行動的後續影響，及其他國際友人的回應。

外交部會密切注意後續發展，擬定對我國最佳策略。在其他國際友人尚未回應之前，外交部沒有評論。

(中時 )