美國總統川普30日召開記者會，宣布對大陸與香港的相關制裁措施，不過早在記者會前，香港財政司長陳茂波就已對市場傳言美國可能取消香港待遇做回應，他以3點反擊，認為即便美國制裁香港，也不會受到嚴重衝擊，香港已經做足準備，一定會守住金融中心大門。

大陸官媒環球時報報導，香港財政司長陳茂波認為，現在市場認為美國未來可能會採取的手段主要有三大面向，分別是取消特別關稅待遇、禁止香港採購敏感技術以及打擊聯繫匯率，不過，對此香港都早已做足準備，以因應制裁。

第一、特別關稅待遇，陳茂波認為香港的特別關稅區待遇是基本法賦予的，跟美國沒有關係。他進一步表示，從美國政府陸續放出消息後，香港的股期都沒有太大波動，匯率也很強勁，尚未看到大筆資金外流，顯見其相關措施僅影響投資人信心而已，未對市場造成過多的衝擊。

第二、禁止香港採購敏感技術，陳茂波指出，雖然敏感技術限制會對香港造成一定影響，不過其實從過去幾年來，川普就已經多方面限制陸企，因此香港本來就很難採購美國最新技術；其次，若不是最高端的技術，就可以從歐洲、日本找到替代品。

第三、打擊聯繫匯率，陳茂波認為香港的銀行系統關鍵指標皆很健康，像是銀行資本適足率超過20%，遠優於國際要求的8%，其它數據表現也同樣優異，所以就算是經歷去年的抗議事件，香港金融領域也沒出現問題；此外，香港仍有高達4400億美元的外匯儲備，足夠應付資金兌換。

綜上所述，陳茂波表示，從兩年前的美陸貿易摩擦後，香港已經做足準備，無論將來美國採取怎樣的手段，香港成為核心金融中心的優勢都不會改變。

(中時電子報)