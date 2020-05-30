韓國瑜台上行銷荔枝，台下綠議員忙拍罷韓照(來源/民眾提供)

韓國瑜台上行銷荔枝，台下綠議員忙拍罷韓照。

高雄市長韓國瑜30日與局處首長一起出席鳳荔季開幕典禮，協助行銷鳳梨、玉荷包，但同樣在場的民進黨議員邱俊憲卻在臉書貼出罷韓黃絲帶照片，他在台下擺弄黃絲帶、專心拍照PO網的身影被一旁市民拍下，向本報投訴說：「實在看不下去，大家都在幫農民，就他在那邊忙著拍照罷韓！」

2020高雄鳳荔季開幕典禮30日上午10點在大樹舊鐵橋溼地公園舉行，韓國瑜與多位局處首長、議員均出席這場地方盛事，據了解，在地的民進黨「六小福」議員邱俊憲也參加，儀式進行到請在場來賓上台時，包括司儀、新聞局長鄭照新皆上前邀請邱俊憲一同上台，但他當場婉拒，仍然坐在台下貴賓區。

不料，沒多久就看到邱俊憲的臉書PO文，寫著「再六天，6/6（六）大家要記得出來投票」、「大樹玉荷包也接近收成的尾聲了，要品嘗的鄉親手腳要快」、「目前今年的玉荷包應該已賣掉九成了」，並附上一張台下手拿「光復高雄」黃絲帶、台上韓國瑜正在頒獎的照片。

「螳螂捕蟬、黃雀在後」，邱俊憲偷偷拍攝罷韓照片，沒想到自己也被一旁的市民全程拍下，這段約10秒的畫面顯示，邱俊憲坐在台下局處首長席後方，將黃絲帶纏繞在自己左手上，右手拿著相機拍照，可能因為角度不好抓，至少拍了2、3次。

「原來不上台就是要偷偷拍罷韓照片啊！」現場市民氣憤表示，實在看不下去了，今天是幫農民行銷的場合，韓市府官員多次邀請菊系議員一起上台幫忙宣傳，但議員不肯就算了，還在台下偷偷摸摸拍照，專搞小動作，「罷韓有這麼見不得光嗎？」

(中時電子報)