卡卡兒發道歉聲明。（圖／翻攝自nevercaca IG）

店家透露卡卡兒親自上門道歉。（圖／翻攝自Bonica臉書）

網紅卡卡兒近日爆出槓上咖啡店風波，該家咖啡店今(30日)凌晨發聲，透露昨天卡卡兒悄悄帶著媽媽到店家道歉，卡卡兒道歉時忍不住泛淚，卡卡媽也跟店家說很抱歉沒把小孩教好，雙方大和解，卡卡兒也在IG曬出道歉聲明。

該家咖啡店今凌晨發文，說昨在結帳時突然出現一名女客人戴著口罩、帽子，眼泛淚光，細看才發現是卡卡兒，而卡卡兒身邊跟著卡卡兒母親，卡卡媽不斷道歉沒教育好小孩，卡卡兒也說很抱歉當下沒替店家著想，店家老闆則說，自己一定會原諒，也很心疼卡媽目前的擔憂，事發第一天，老闆的媽媽也擔心問：「店裡沒事吧？」

該店家更說，他和員工都會接受卡卡兒跟卡媽的道歉，完全不會計較，也呼籲網友不要再攻擊或洗版對方，也幫卡卡兒找機會，希望藉此機會能有經紀公司上門，讓她接下來有穩定、正常的工作，不要因為此事影響人生，希望有好的經紀公司願意接受這個挑戰，「我真的很期待在台灣能看到一位曾經在新聞版面被指責罵翻的女孩，有一天變成為品牌爭相邀約的良好形象的代表」。

而卡卡兒昨也發文正式向店家道歉，承認：「對不起！我也不應該用情緒化跟無知的言語，導致雙方在網路上攻訐」，她會去環保署主動繳交罰款，對於各方譴責她會虛心接受，並希望大家可以繼續支持這家咖啡廳。

(中時電子報)