罷韓投票倒數一周 侯友宜：給韓市長加油打氣 11:502020/05/30 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今天出席5家銀光咖啡館聯合開幕儀式。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（30）日上午出席5家銀光咖啡館聯合開幕儀式，媒體詢問，罷韓投票只剩一周，要給高雄市長韓國瑜什麼建議？侯友宜表示，這段時間看到韓市長帶著團隊積極認真防疫、防汛，守護高雄市民的安全和健康，我們給韓市長加油打氣。 媒體追問，是否會到高雄幫韓國瑜加油？侯友宜說，一切都和韓市長一樣，好好把市政做好，才是最重要的工作，認真努力做好自己的角色。 (中時 ) #市長 #侯友宜 #加油 #高雄 #媒體 也許您會感興趣 政治熱門新聞 陳菊、韓國瑜比一比 網友回4字陳揮文一驚 - 政治 不滿振興券 王世堅暴氣痛罵政府：沒出息 - 政治 陳菊和韓國瑜差別在哪？網友神回 - 政治 蔣萬安戰神上身逼問振興券「蘇律師」罕見被壓著打 - 政治 趙少康問曾被通姦罪嚇阻過嗎？沈富雄妙回一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。