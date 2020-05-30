新北市長侯友宜今（30）日上午出席5家銀光咖啡館聯合開幕儀式，媒體詢問，罷韓投票只剩一周，要給高雄市長韓國瑜什麼建議？侯友宜表示，這段時間看到韓市長帶著團隊積極認真防疫、防汛，守護高雄市民的安全和健康，我們給韓市長加油打氣。

媒體追問，是否會到高雄幫韓國瑜加油？侯友宜說，一切都和韓市長一樣，好好把市政做好，才是最重要的工作，認真努力做好自己的角色。

(中時 )