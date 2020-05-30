高雄市長韓國瑜罷免投票將於6月6日登場，網路上有不少對韓國瑜的批評，高雄市政府教育局長吳榕峯則選擇在罷韓最後倒數一周接受專訪，談就任這一段時間的想法，以及對韓市長的看法。

吳榕峯近日接受Youtuber「Bit King比特王」專訪，被問及「面對議會議員質詢，會有挫折感嗎？」吳榕峯說，有時候在議會跟議員談理念做法，難免會有針鋒相對的時候，但他不後悔，為何？當自己把目標設定成為怨無悔追隨市長來高雄奉獻的時候，其他的事情都是一些枝節、不是阻力。

對於6月6日罷韓案，如果罷免成功怎麼辦？吳榕峯非常坦然的說，「來了就是無怨無悔，做到不能做就離開而已，他完全不擔心這個問題。雖然被抹黑扭曲，但至少他們有為高雄盡了心力，就不枉走這一遭」。

他說，「未來若有機會跟韓市長留下來為高雄打拼，高中一定要開第二外語課，這樣高雄才會是一個非常有強優勢的一座城市」，他還說在高雄，只要是對市民有幫助的，韓市長會完全授權部屬去做，這讓他感覺自己是在做很有意義的事。

話鋒一轉，談及出任教育局長始末，他說，在自己要來高雄之前，和韓市長互不相識，是看電視才知道韓上任且要推動雙語教育，當初韓市長透過以前教育廳的一位老長官協尋，需要「能推雙動雙語又能進議會備詢的局長」，且韓市長又透過管道電話詢問前台中市長胡志強，兩位都舉薦他(吳局長)。吳榕峯說，他一度有猶豫過，因為當時在台中的私立學校任職薪水是局長的2倍，且家住台中，離鄉背井，但與韓市長經過面談後，幾經考慮，決定奉獻國家、貢獻社會，追隨韓市長來高雄。

他說，他來高雄後有三個感覺，「第一，他不怕熱，非常喜歡這邊的天氣，且和其他同事相處，感覺人情味非常濃厚。第二，包括校長遴選調動、老師甄選調動，市長全權授權給他負責，幾乎不過問。第三，韓對部屬的信任，以及部屬對他的理念，雙方能做的通通做。他舉例，韓市長所提的『滿天星計畫』，是他以前所從來沒想過高雄敢做雙語實驗學校，因為過往，只有科技部國科會有這個財力，這已經超越他本身所認知教育局長所能做的範圍，因為這很花錢，但韓市長敢做，是真正為孩子扎根的」。

吳榕峯也提到，韓市長的「四劍計畫」，包括選在楠梓成立「國際學校」、「滿天星計畫」概念去企劃並推動，他坦言，跟韓市長在一起工作非常愉快，因為所付出的，不為別的，真正是為了高雄市民。「為何許多局處首長都放棄高薪跟著韓國瑜？」吳說，「人到這種年紀衣食無虞，最重要的是個人價值感在哪裡」。

專訪影片一出引起熱烈迴響，不到一天在Youtube平台吸引近20萬觀看次數，臉書也有上千位網友轉分享這支影片，並紛紛留言，「聽著聽著眼眶就濕了，真情流露的話語，不需要什麼美麗的辭藻，也能感人肺腑」、「罕見不是官僚做風的局處首長，有您高雄會更好！」。

(中時電子報)