◎南庄花卉節周六登場 免費導覽

苗栗南庄花卉節將於30日起展開，交通部觀光局參山國家風景區管理處攜手在地社區與觀光業者，打造為期1個月的主題花卉裝置藝術展。獅潭鄉公所則有免費導覽，即日起至6月28日周末下午2點到3點，由導覽員帶領民眾深入新店老街，體驗客庄之美。

◎遊紅樹林公園 遍覽香山之美

新竹市17公里海岸線休憩中繼點的紅樹林公園26日啟用，市長林智堅指出，工程最大亮點是利用地勢打造的觀景平台，透過小而美建設，遊客可在制高點遠眺香山溼地、海景及夕照，遍覽香山最美的風景。

◎搶攻國旅 高市揪你來探險

高市觀光局為振興國旅市場，6月主打「城市探險月」，推出野外祕境探險、自然生態探索、城市風格冒險3大主題，以及海上重帆體驗、斯巴達障礙賽等7項活動，多元遊程包山又包海，感受高雄不同風貌，鼓勵民眾走出戶外，強化身心。

◎溯溪 攀樹 划槳 日月潭民宿拚觀光

因應新冠肺炎疫情，日月潭民宿協會推出國內、外人士喜愛的「戶外運動旅遊」，包括立式划槳、獨木舟、溯溪、 攀樹、草地瑜珈等，讓學員親身體驗戶外運動魅力，同時促進同行異業的合作，共同創造觀光產值最大化。

◎美食小編帶路 遊彰化當吃貨

彰化市公所26日舉行《來去彰化當吃貨》新書發表會，市長林世賢表示，彰化市小吃美食很多，歡迎遊客拿書按圖索驥，到彰化來品嚐好吃的肉圓、爌肉飯和許多隱藏版巷弄美食等，帶動觀光商機。

◎雨都拚觀光 攜手桃園推雙城遊

台灣新冠疫情趨緩，基隆市與桃園市合作共推「和平安心遊，作伙來基桃」雙城遊，推出和平島海上觀光遊程，攜手桃園大溪和平老街，鼓勵兩地民眾互訪，共同行銷人文與自然深度旅遊，市長林右昌也邀請桃園市長鄭文燦6月登島，暢遊祕境阿拉寶灣。

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(中時電子報)