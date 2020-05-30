針對蔡英文總統博士學位疑雲，總統府發言人張惇涵去前譴責名嘴彭文正言論不實，指蔡英文要告彭誹謗，事後彭反告張妨害名譽，張昨天出庭強調「新聞稿是自己寫的，內容不須經過總統同意」。對此，曾任總統府發言人的國民黨革實院院長羅智強批評，張惇涵把自己當「屁話發言人」，酸蔡英文找反覆回答「我放屁」的鸚鵡當發言人即可。

2020大選前，媒體主持人彭文正質疑蔡英文總統的博士學位造假，指控蔡倫敦政經學院（LSE）的博士論文根本不存在，總統府發言人張惇涵在去年9月12日開記者會譴責彭文正「造謠、扭曲、無稽」，並說蔡英文將提告彭文正誹謗，事後彭文正反告張惇涵妨害名譽。

台北地院昨開庭，張惇涵指當時回應彭文正的新聞稿，「是自己寫的，內容不須經過總統同意」，法官一度提醒張，「事實怎樣就怎樣，不要自己扛責任」。彭文正怒斥，「指控我造謠，如法官被指控沒調查證據」，張惇涵則引用彭文正出書內容反擊，「新聞環境要品德自持，不要有走偏鋒」。

「總統府發言人講話不需要總統同意？」，羅智強質疑，他知道現在的總統府發言人把說謊當飯吃，但說謊起碼也打個草稿吧？張惇涵把自己當屁話發言人，說他的新聞稿不需要蔡英文同意，還被法官打臉，叫他「事實怎樣就怎樣，不要自己扛責任」。

羅智強揶揄蔡英文，要蔡乾脆找一隻鸚鵡當發言人算了，這隻鸚鵡以後被記者問問題時，只要反覆回答「我放屁」，還不用浪費納稅人的錢去養他，真是十足十的屁話發言人。

(中時 )